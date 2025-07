Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Firmengebäude in der Nordstadt

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Adolf-Seebacher-Straße im Pforzheimer Stadtteil Nordstadt eingedrungen. Im Zeitraum zwischen 22:30 Uhr und 01:40 Uhr verschaffte sich unbekannte Täterschaft unbefugt Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten.

Ob Gegenstände entwendet wurden ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Pforzheim Nord unter der Telefonnummer 07231 186 3211 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell