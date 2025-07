Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist am Montagabend ein Mann nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Pforzheimer Schloßberg. Der mutmaßliche Täter wurde unmittelbar nach der Tatausführung festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hielten sich gegen 19 Uhr der spätere Geschädigte und ein Zeuge im Bereich des Schlossbergs auf, als diese von einem 23-Jährigen angesprochen wurden. Im weiteren, wohl hitzigen Gesprächsverlauf soll der 23-jährige Tatverdächtige den Geschädigten beleidigt haben. Ein 45-Jähriger kam schließlich zu der Personengruppe hinzu und beteiligte sich an der Auseinandersetzung. Dabei ging dieser den Geschädigten nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem mehrfach mit einer zerbrochenen Glasflasche an. In der Nähe befindliche Polizeibeamte wurden auf das Geschehen aufmerksam und konnten die beiden Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der Geschädigte zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - wurde der dringend tatverdächtige 45-Jährige am Dienstagnachmittag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt, welcher Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bestehender Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte.

Der 45-Jährige mit marokkanischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz befindet sich seither in Untersuchungshaft. Der 23-jährige weitere Tatverdächtige wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen bis auf Weiteres wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Calw und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - dauern weiter an.

