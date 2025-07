Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Einbruch in Betrieb: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Königsbach-Stein (ots)

Noch unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag und Montag in ein Unternehmen in Königsbach-Stein eingebrochen.

Die Täter verschafften sich in der Zeit von Sonntag, 11 Uhr und Montag, 06:15 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt in die Räumlichkeiten des in der Theodor-Heuss-Straße gelegenen Unternehmens. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten unerkannt. Die genaue Höhe des Diebesguts ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell