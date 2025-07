Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Vorfahrt missachtet - drei verletzte Personen

Pfalzgrafenweiler (ots)

Am frühen Montagabend ist es auf der Landesstraße 404 bei Pfalzgrafenweiler zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 16:45 Uhr ein 34-jähriger Audifahrer die Landesstraße 404 von Freudenstadt kommend in Richtung Altensteig. Im Bereich der Einmündung zur Landesstraße 353 missachtete ein 36-jährige VW-Fahrer den Vorrang des entgegenkommenden Audi. In Folge dessen kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenprall wurde der Audi derart abgewiesen, dass dieser gegen einen an der Einmündung wartenden Pkw Mercedes aus Richtung Egenhausen kommenden prallte. Bei dem Unfall wurden der Fahrer des Audi sowie der Fahrer des VW schwer verletzt. In dem Fahrzeug des 34-jährigen befand sich zudem ein Kleinkind, welches leicht verletzt wurde. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 65.000 Euro.

Für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der Reinigungsarbeiten musste die Landesstraße 404 voll gesperrt werden.

Der Verkehrsdienst Pforzheim -Außenstelle Freudenstadt- hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 07441 536-0 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell