Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Mutmaßliche Wohnungseinbrecherin in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitag und Montag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnanwesen im Pforzheimer Stadtteil Brötzingen. Die mutmaßliche Täterin konnte auf der Flucht von der Polizei festgenommen werden. Am heutigen Tag wurde die 36-Jährige dem Haftrichter vorgeführt.

Ersten Erkenntnissen zufolge drang die dringend Tatverdächtige in der Zeit zwischen Freitagmittag und Montagnachmittag in das Wohnanweisen in der Paracelsusstraße ein, durchwühlte dieses und hielt sich längere Zeit darin auf. Beim Eintreffen der Eigentümer am Montagnachmittag wurde die Tatverdächtige auf frischer Tat entdeckt, weswegen umgehend die Polizei verständigt wurde. Die Tatverdächtige ergriff zwar zunächst die Flucht, die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten jedoch schlussendlich zur Festnahme der Frau.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - wurde die dringend Tatverdächtige am Dienstagmittag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt, welcher Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte.

Die Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Calw und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - dauern weiter an. Diese prüfen ebenfalls, ob möglicherweise Tatzusammenhänge zu weiteren Einbrüchen im Nahbereich bestehen.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 entgegen.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Christian Schulze, Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell