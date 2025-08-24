Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Varel 22.08.-24.08.2025

Varel (ots)

Verkehrsunfall zwischen Mofa und Pkw

-Varel

Am Freitagabend befuhr eine 17-jährige mit ihrem Mofa die Oldenburger Straße aus Neuenwege kommend in Richtung Bekhausen. Aufgrund eines technischen Defektes beabsichtige die 17-jährige nach links auf dem Radweg weiter zu fahren. In diesem Moment setzte der sich von hinten nähernde 28-jährige mit seinem Pkw zum Überholen an. Als er sich in Höhe des Mofa befand, bog dieses nach links ab. Es kam zur Berührung in dessen Folge die 17-jährige stürzte und sich leicht am Arm verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zeugen hinderten einen betrunkenen an der Weiterfahrt

-Bockhorn

In der Nacht zu Samstag teilten mehrere Zeugen über Notruf mit, dass sie soeben einen augenscheinlich betrunkenen Lkw-Fahrer an einer Weiterfahrt gehindert hätten. Passiert soll das Ganze auf einem Festgelände (Truckertreff) in Osterforde. Ein 32-jähriger hat sich nach einem Streit mit seiner Freundin in seine Zugmaschine gesetzt und sei anschließend angefahren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben legten einen Keil vor einen Reifen. Der Beschuldigte bemerkte sie und setzte mit seiner Zugmaschine zurück und überfuhr anschließend den Keil. Unmittelbar danach konnte er nicht mehr weiterfahren. Die vor Ort eingetroffene Funkstreifenwagenbesatzung stellte anschließend eine deutliche Alkoholisierung beim 32-jährigen fest. Ein Atemalkoholtest wurde vor Ort verweigert. Beim Beschuldigten wurde eine Blutprobe zur Feststellung der tatsächlichen Alkoholisierung entnommen. Sein Führerschein wurde zudem beschlagnahmt.

Täter flüchtet nach einem Einbruch ohne Diebesgut

-Bockhorn

Am Samstagmorgen wurde eine 90-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Steinhauser Straße von Geräuschen geweckt. In der Annahme, dass ihr Ehemann durch ein Fenster das Haus verlassen hat setzte sie einen Notruf ab. Noch während der Notrufes stellte sie geöffnete Schranktüren im Wohnzimmer fest. Zudem musste sie feststellen, dass ihr Ehemann noch im Bett liegt und schläft und sie offensichtlich einen flüchtigen Einbrecher gesehen hat. Im Einfamilienhaus wurden mehrere Räume betreten und Schränke durchwühlt. U.a. auch das Schlafzimmer in dem das Ehepaar geschlafen hat. Nach den ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Eine Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Betreten wurde das Wohnhaus über ein eingeschlagenes Fenster. Zeugen, die Hinweise geben können, den etwas aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Zusammenstoß zwischen Pedelec und Pkw

-Bockhorn

Am Samstag, gegen 14.45 Uhr, befuhr ein 73-jähriger mit seinem Pedelec den Radweg der Bockhorner Straße aus Seghorn kommend in Richtung Neuenburg. An der Einmündung zur Vareler Straße beabsichtigte ein 52-jähriger mit seinem Pkw auf die Bundestraße abzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtberechtigten Pedelecfahrer. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge der Pedelecfahrer stürzte und

