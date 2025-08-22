Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Gefährdendes Fahrverhalten im Straßenverkehr
Varel (ots)
Am Donnerstagabend (21.08.2025) kam es zwischen 22:00 Uhr und 22:10 Uhr auf der Wilhelmshavener Straße zu einem gefährdenden Verkehrsverhalten.
Nach bisherigen Erkenntnissen beschleunigte ein 21-jähriger Autofahrer während des Überholvorgangs eines 19-jährigen Fahrzeugführers. Im Anschluss verzögerte er seine Geschwindigkeit mehrfach, sodass der andere Verkehrsteilnehmer ebenfalls wiederholt stark abbremsen musste.
Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr wurde eingeleitet.
