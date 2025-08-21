Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Störungen durch unsittliches Verhalten am Strand

Wangerooge (ots)

Am Mittwoch (20.08.2025) kam es zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr am Hauptstrand der Insel Wangerooge zu mehreren Vorfällen, die den Einsatz der Polizei erforderlich machten. Nach bisherigen Erkenntnissen führten zwei alkoholisierte Personen im Bereich der stark frequentierten Korb- und Liegeflächen wiederholt sexuelle Handlungen aus.

Badegäste meldeten dies unverzüglich der Polizei sowie der Strandaufsicht, die die Betroffenen mehrfach ansprach. Bis zum Eintreffen der Polizei kam es trotz dieser Ansprachen erneut zu einem weiteren Vorfall. Die eingesetzte Beamtin stellte die Identität der beiden Personen fest und sprach Platzverweise aus.

Ein Strafverfahren wegen der Erregung öffentlichen Ärgernisses wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell