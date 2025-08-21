PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hecke bei Arbeiten mit Gasbrenner in Brand geraten

Schortens (ots)

Am Mittwoch (20.08.2025) kam es gegen 12:45 Uhr in der Sylter Straße zu einem Brandereignis.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein Anwohner Unkrautvernichtungsarbeiten mit einem Gasbrenner durch. Dabei geriet eine angrenzende Hecke in Brand. Die Flammen griffen auf das Nachbargrundstück über und beschädigten dort mehrere Gegenstände.

Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 10:54

    POL-WHV: Unfallflucht auf Parkplatz in der Friedrich-Paffrath-Straße

    Wilhelmshaven (ots) - Am Samstag (16.08.2025) kam es zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr auf dem Parkplatz in der Friedrich-Paffrath-Straße, Höhe Hausnummer 2, zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein grauer Kia vermutlich beim Öffnen der Fahrzeugtür durch ein anderes Fahrzeug an der Beifahrerseite beschädigt. Der bislang unbekannte ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 10:49

    POL-WHV: Unfallflucht im Goedenser Weg

    Wilhelmshaven (ots) - Am Samstag (16.08.2025) kam es zwischen 02:30 Uhr und 11:46 Uhr im Goedenser Weg, Höhe Hausnummer 44, zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein grauer Kia vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug am linken Heck beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen. Ein ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 10:42

    POL-WHV: Mehrere Schockanrufe in Wilhelmshaven - Polizei lobt 88-Jährige

    Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwoch (20.08.2025) kam es im Stadtgebiet Wilhelmshaven zu mehreren sogenannten Schockanrufen. Nach bisherigen Erkenntnissen meldeten sich unbekannte Täter telefonisch bei mehreren Bürgerinnen und Bürgern. In allen Fällen wurde vorgetäuscht, ein naher Angehöriger habe einen schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht. Um eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren