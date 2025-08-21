Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Hecke bei Arbeiten mit Gasbrenner in Brand geraten
Schortens (ots)
Am Mittwoch (20.08.2025) kam es gegen 12:45 Uhr in der Sylter Straße zu einem Brandereignis.
Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein Anwohner Unkrautvernichtungsarbeiten mit einem Gasbrenner durch. Dabei geriet eine angrenzende Hecke in Brand. Die Flammen griffen auf das Nachbargrundstück über und beschädigten dort mehrere Gegenstände.
Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet.
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell