PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht auf Parkplatz in der Friedrich-Paffrath-Straße

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag (16.08.2025) kam es zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr auf dem Parkplatz in der Friedrich-Paffrath-Straße, Höhe Hausnummer 2, zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein grauer Kia vermutlich beim Öffnen der Fahrzeugtür durch ein anderes Fahrzeug an der Beifahrerseite beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 10:49

    POL-WHV: Unfallflucht im Goedenser Weg

    Wilhelmshaven (ots) - Am Samstag (16.08.2025) kam es zwischen 02:30 Uhr und 11:46 Uhr im Goedenser Weg, Höhe Hausnummer 44, zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein grauer Kia vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug am linken Heck beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen. Ein ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 10:42

    POL-WHV: Mehrere Schockanrufe in Wilhelmshaven - Polizei lobt 88-Jährige

    Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwoch (20.08.2025) kam es im Stadtgebiet Wilhelmshaven zu mehreren sogenannten Schockanrufen. Nach bisherigen Erkenntnissen meldeten sich unbekannte Täter telefonisch bei mehreren Bürgerinnen und Bürgern. In allen Fällen wurde vorgetäuscht, ein naher Angehöriger habe einen schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht. Um eine ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 10:01

    POL-WHV: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland warnt vor Falschmeldung

    Wilhelmshaven (ots) - In den sozialen Netzwerken wird derzeit behauptet, ein 8-jähriges Mädchen namens Clara sei in Wilhelmshaven entführt worden. Zu diesem Sachverhalt stellt die Polizei Wilhelmshaven klar: Es liegt uns keinerlei Vermisstenanzeige oder Information über ein entsprechendes Ereignis vor. Wäre tatsächlich ein Kind vermisst oder entführt worden, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren