Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht auf Parkplatz in der Friedrich-Paffrath-Straße

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag (16.08.2025) kam es zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr auf dem Parkplatz in der Friedrich-Paffrath-Straße, Höhe Hausnummer 2, zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein grauer Kia vermutlich beim Öffnen der Fahrzeugtür durch ein anderes Fahrzeug an der Beifahrerseite beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.

