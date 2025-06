Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Neuer Haftbefehl im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Anschlag vor einem Lokal in Bielefeld erwirkt

Karlsruhe (ots)

Die Bundesanwaltschaft hat heute (25. Juni 2025) beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs einen neuen Haftbefehl gegen den

syrischen Staatsangehörigen Mahmoud M.

erwirkt.

Der Beschuldigte ist der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, des versuchten Mordes (§ 211 Abs. 2, §§ 22, 23 StGB) und der gefährlichen Körperverletzung (§ 223 Abs. 1, § 224 Abs. 1 StGB) dringend verdächtig.

In dem Haftbefehl wird ihm im Wesentlichen folgender Sachverhalt zur Last gelegt:

Mahmoud G. folgt einer islamistisch-jihadistischen Ideologie. Spätestens im Dezember 2014 schloss er sich in Syrien der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" (IS) an. Bis zum Frühjahr 2016 arbeitete er im Raum Raqqa unter anderem als Wach- und Grenzposten für die Organisation. Nach seiner Einreise in die Bundesrepublik Deutschland fasste der Beschuldigte den Entschluss, im Namen eines weltweiten "Heiligen Krieges" und für den IS möglichst viele, willkürlich ausgewählte Menschen in Deutschland zu töten. Zu diesem Zweck stach er am frühen Morgen des 18. Mai 2025 vor einem Lokal in Bielefeld mit Messern gezielt auf Gäste ein und verletzte dabei vier Personen lebensgefährlich.

Der Haftbefehl ersetzt den Haftbefehl des Amtsgerichts Bielefeld vom 20. Mai 2025, den die Staatsanwaltschaft Bielefeld erwirkt hatte. Mahmoud M. war am 19. Mai 2025 festgenommen worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Am 20. Mai 2025 hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen (vgl. Pressemitteilung Nr. 28 vom 20. Mai 2025).

Der Beschuldigte wurde heute dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. Dieser hat Haftbefehl erlassen und den weiteren Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet.

Original-Content von: Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA), übermittelt durch news aktuell