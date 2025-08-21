Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sachbeschädigung in Heidmühle
Schortens (ots)
In der Nacht vom 20. auf den 21.08.2025 kam es im Ortskern von Heidmühle, Menkestraße, zu einer Sachbeschädigung an einer Papeterie. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die äußere Thermopanescheibe eines Fensters vermutlich mit einem Nothammer eingeschlagen.
Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Schortens unter der Telefonnummer 04461/9849330 in Verbindung zu setzen.
