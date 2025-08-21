Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit E-Scooter
Wilhelmshaven (ots)
Am Dienstag (19.08.2025) kam es gegen 20:15 Uhr auf dem Gehweg der Saarbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrradfahrer den Gehweg, als er aufgrund eines Telefonanrufes anhielt. In diesem Moment näherte sich eine junge Frau auf einem E-Scooter und touchierte den Radfahrer mit der Lenkstange. Die E-Scooter-Fahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Radfahrer verspürte erst im Nachgang stärkere Schmerzen und brachte den Vorfall am Folgetag bei der Polizei zur Anzeige. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
Zeugen, insbesondere die Fahrerin des E-Scooters, werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.
