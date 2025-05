POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Im Kreisverkehr Vorfahrt missachtet

Mannheim (ots) - Am Montagvormittag gegen 11:00 Uhr befuhr der 82-jährige Fahrer eines Renaults die Helmertstraße in Richtung Dannstadter Kreuz. An der Kreuzung zur Casterfeldstraße hielt der 82-jährige an einer roten Ampel an. Unmittelbar hinter ihm befand sich eine 26-jährige Verkehrsteilnehmerin. Aus unbekannten Gründen legte der 82-jährige den ...

mehr