Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer tödlich verunglückt

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 79-Jähriger am Montag mit seinem E-Bike auf einem Waldweg von Weiler in Richtung Hammerau. Um kurz vor 11 Uhr erkannte der Senior die geschlossene Schranke, welche die Zufahrt für Kraftfahrzeuge in den Wald verhindert, zu spät. Er prallte gegen das Hindernis und wurde über die Schranke hinweg auf den Kiesboden geschleudert. Trotz eines getragenen Helms erlitt der 79-Jährige schwere Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

