POL-MA: Heidelberg-Kirchheim/ B535: Verkehrsunfall auf der B535 - Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg-Kirchheim/ B535 (ots)

Gegen 06:30 Uhr ereignete sich auf der B535, Höhe Patrick-Henry-Village in Fahrtrichtung Heidelberg ein Verkehrsunfall, bei dem mindestens drei Fahrzeuge beteiligt sind. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein LKW, der von der BAB 5 aus Richtung Frankfurt kam, an der Anschlussstelle Schwetzingen/ Heidelberg von der Autobahn ab und wollte weiter in Richtung Heidelberg. Als das Fahrzeug vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen der B535 wechselte, musste eine dort schon befindliche, 21-jährige Opel-Fahrerin nach links ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Auf dem linken Fahrstreifen fuhr aber bereits ein Skoda. Die Fahrerin erschrak darüber so, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke und danach gegen den LKW. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Derzeit wird der Verkehr über den Beschleunigungsstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Aufgrund der Verkehrsdichte gibt es einen Rückstau auf die BAB 5. Dort werden zurzeit Stau auf 3 Kilometer gemeldet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle zu umfahren.

