POL-WHV: Seniorin bei Sturz mit Pedelec verletzt

Bockhorn (ots)

Am Donnerstag (21.08.2025) kam es gegen 13:58 Uhr auf der Steinhauser Straße (L 816) in Höhe der Hausnummer zu einem Verkehrsvorfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte eine 86-jährige Pedelec-Fahrerin alleinbeteiligt und zog sich dabei eine Gehirnerschütterung sowie eine Platzwunde zu.

Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

