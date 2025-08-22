Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Seniorin bei Sturz mit Pedelec verletzt
Bockhorn (ots)
Am Donnerstag (21.08.2025) kam es gegen 13:58 Uhr auf der Steinhauser Straße (L 816) in Höhe der Hausnummer zu einem Verkehrsvorfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte eine 86-jährige Pedelec-Fahrerin alleinbeteiligt und zog sich dabei eine Gehirnerschütterung sowie eine Platzwunde zu.
Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.
