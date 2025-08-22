Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl in Geschäft - Beschuldigter gestellt
Wilhelmshaven (ots)
Am Donnerstag (21.08.2025) kam es gegen 16:15 Uhr in einem Geschäft in der Marktstraße zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein 42-jähriger Mann das Geschäft ohne Rucksack. Dort entnahm er einen Rucksack aus dem Sortiment und befüllte diesen mit diversen Elektronikartikeln. Beim Verlassen des Geschäfts wurde er durch einen Zeugen beobachtet und verfolgt. Der Beschuldigte konnte angetroffen werden. In unmittelbarer Nähe wurde der Rucksack mit dem Diebesgut aufgefunden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell