Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Geschäft - Beschuldigter gestellt

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag (21.08.2025) kam es gegen 16:15 Uhr in einem Geschäft in der Marktstraße zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein 42-jähriger Mann das Geschäft ohne Rucksack. Dort entnahm er einen Rucksack aus dem Sortiment und befüllte diesen mit diversen Elektronikartikeln. Beim Verlassen des Geschäfts wurde er durch einen Zeugen beobachtet und verfolgt. Der Beschuldigte konnte angetroffen werden. In unmittelbarer Nähe wurde der Rucksack mit dem Diebesgut aufgefunden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

