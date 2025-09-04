Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rollerfahrer liefert sich Einsatz mit Publikum

Mechernich-Breitenbenden (ots)

Am Mittwoch, dem 3. September, hat sich ein 16-jähriger Rollerfahrer auf der Mechernicher Straße in Mechernich-Breitenbenden gleich mehrfach Ärger eingehandelt.

Der Jugendliche war mit einem Roller unterwegs, an dem ein Auspuff montiert war, der überhaupt nicht zu einer Mofa-Drossel passte.

Einen Führerschein oder einen Eigentumsnachweis für den Roller konnte der Jugendliche nicht vorzeigen.

Zudem gehörte das am Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen gar nicht zu diesem Fahrzeug.

Spätestens jetzt wurde es ungemütlich, denn anstatt kooperativ zu sein, reagierte der Jugendliche aggressiv.

Zum großen Finale beleidigte er die eingesetzten Beamten.

Während der Kontrolle eilten Eltern, Verwandte und Anwohner herbei.

Das Ganze endete in einer lautstarken Diskussion zwischen der Polizei und der Familie. Es war fast wie eine kleine Straßentheater-Aufführung.

Die Bilanz: eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eine Anzeige wegen Beleidigung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell