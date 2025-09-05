PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kurzstrecke mit Konsequenzen

Kall-Wahlen (ots)

Während viele Menschen ihren ersten Kaffee trinken, war ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Hellenthal bereits auf Abwegen unterwegs.

Am Donnerstagmorgen (4. September), um 6.50 Uhr, befuhr er einen Weg in Kall-Wahlen, der von der Schützenstraße in Richtung Nettersheim-Marmagen führt.

Der Weg ist für den normalen Verkehr gesperrt, da es sich um einen land- und forstwirtschaftlichen Weg handelt.

Polizeibeamte konnten den Frühaufsteher auf dem Weg anhalten und kontrollieren.

Auf Nachfrage gab der 32-Jährige an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben.

Eine Überprüfung ergab jedoch schnell, dass er aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Damit nicht genug: Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest schlug positiv an.

Der Mann durfte daraufhin nicht weiterfahren, sondern wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Polizeiwache in Schleiden gebracht.

Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinwirkung erstattet.

