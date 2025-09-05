Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Scheune griff auf Wohnhaus über

Bad Münstereifel-Lanzerath (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (5. September) kam es um 1.20 Uhr in der Hochtürmer Straße in Bad Münstereifel-Lanzerath zu einem Scheunenbrand.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich zwei Personen (36 und 38 Jahre alt) in dem angrenzenden Wohnhaus. Die 38-jährige Hausbewohnerin bemerkte im Schlaf den Brandgeruch, schaute aus dem Fenster und stellte fest, dass die direkt an das Wohnhaus angrenzende Scheune in Flammen stand.

Gemeinsam mit dem 36-Jährigen und vier Hunden konnte die Frau das Wohnhaus unverletzt verlassen. Eine Nachbarin bemerkte den Brand ebenfalls und informierte die Polizei.

Das Feuer griff von der Scheune auf Teile des Wohnhauses der 36-Jährigen über.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Nachdem der Brand gelöscht war, konnte die Eigentümerin ihre Katze und einen Fisch wohlbehalten im Wohnhaus auffinden.

Über die Höhe des Sachschadens können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell