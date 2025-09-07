PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw aufgebrochen

Weilerswist-Horchheim (ots)

Ein Ehepaar aus Hürth hatte am Samstag, in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 13:45 Uhr, ihren Pkw auf einem Parkplatz an der Ortsdurchfahrt Horchheim abgestellt. Die Abwesenheit des Ehepaares nutzten unbekannte Täter und brachen die Seitenscheibe des Pkw auf. Dort entwendeten sie die darin befindliche Handtasche mitsamt Geldbörse und Bargeld.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

