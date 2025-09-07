POL-EU: Pkw aufgebrochen

Bad Münstereifel-Lanzerath (ots) - Am heutigen Freitagmorgen (5. September) kam es um 1.20 Uhr in der Hochtürmer Straße in Bad Münstereifel-Lanzerath zu einem Scheunenbrand. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich zwei Personen (36 und 38 Jahre alt) in dem angrenzenden Wohnhaus. Die 38-jährige Hausbewohnerin bemerkte im Schlaf den Brandgeruch, schaute aus dem Fenster und stellte fest, dass die direkt an das Wohnhaus ...

