Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Pkw aufgebrochen
Weilerswist-Horchheim (ots)
Ein Ehepaar aus Hürth hatte am Samstag, in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 13:45 Uhr, ihren Pkw auf einem Parkplatz an der Ortsdurchfahrt Horchheim abgestellt. Die Abwesenheit des Ehepaares nutzten unbekannte Täter und brachen die Seitenscheibe des Pkw auf. Dort entwendeten sie die darin befindliche Handtasche mitsamt Geldbörse und Bargeld.
