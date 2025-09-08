PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Zum Stillen Frieden - Einbruch

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter hebelten am Freitag (05.09., 11.00 Uhr - 12.00 Uhr) eine rückwärtige Tür eines Zweifamilienhauses an der Straße Zum Stillen Frieden auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das Haus. Gestohlen wurde Schmuck und Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Freitag rund um den Tatort verdächtige Personen beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

