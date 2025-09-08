POL-GT: Zum Stillen Frieden - Einbruch
Gütersloh (ots)
Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter hebelten am Freitag (05.09., 11.00 Uhr - 12.00 Uhr) eine rückwärtige Tür eines Zweifamilienhauses an der Straße Zum Stillen Frieden auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das Haus. Gestohlen wurde Schmuck und Bargeld.
Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Freitag rund um den Tatort verdächtige Personen beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.
