POL-GT: Fahrradfahrer schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Samstagnachmittag (06.09., 15.30 Uhr) befuhr ein 66-jähriger Fahrradfahrer aus Delbrück die Holter Straße in Richtung Schloß Holte. In Höhe der Schlossstraße kam er von seinem Weg nach rechts ab und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.
