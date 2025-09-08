PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Samstagnachmittag (06.09., 15.30 Uhr) befuhr ein 66-jähriger Fahrradfahrer aus Delbrück die Holter Straße in Richtung Schloß Holte. In Höhe der Schlossstraße kam er von seinem Weg nach rechts ab und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

