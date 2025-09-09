POL-GT: Vermisste Mädchen aus Rietberg wieder da

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Freitagnachmittag (05.09., 14.34 Uhr) kam es auf der Neuenkirchener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit Flucht. Ein Mercedes Vito-Fahrer kam von der Straße ab und prallte mit dem vollbesetzten Wagen gegen einen Baum. In dem Vito befanden sich insgesamt sieben Personen. Der 58-jährige Fahrer aus Wadersloh erlitt schwere Verletzungen. Ebenso schwer verletzt wurde eine 55-jährige ...

