POL-GT: Vermisste Mädchen aus Rietberg wieder da
Gütersloh (ots)
Rietberg/ Rheda-Wiedenbrück (FK) - Die seit Montag (08.09.) vermisste Mädchen aus Rietberg sind heute wohlbehalten angetroffen worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird eingestellt.
