Polizei Gütersloh

POL-GT: Streit endet in Körperverletzung

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FN)- Am 13.09.2025 kam es gegen 11:20 Uhr in der Innenstadt von Gütersloh zu einem Streit zwischen 2 männlichen Personen. Im Sichtbereich eines Wahlkampfstandes einer politischen Partei eskalierte dieser Streit möglicherweise aufgrund unterschiedlicher politischer Ansichten zu einer Körperverletzung. Die beiden 48 und 36 Jahre alten Männer aus Gütersloh wurden dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt, bedurften jedoch keiner unmittelbaren ärztlichen Behandlung. Die polizeilichen Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gütersloh zu melden. Hinweise werden persönlich auf einer Polizeidienststelle oder telefonisch unter der Telefonnummer 05241 / 8690 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren