POL-COE: Billerbeck, Alstätte/ Mülltonnen brannten
Coesfeld (ots)
In Alstätte haben am Sonntag (07.09.25) zwei Mülltonnen gebrannt. Das Grundstück ist von der Daruper Straße erreichbar. Aufgefallen ist das Feuer gegen 13.45 Uhr durch einen Zeugen auf einem Motorrad. Durch den Brand wurde ein Auto beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet unter 02541-140 um Hinweise.
