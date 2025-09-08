Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen,L835, Ermen

Unfall mit Rollerfahrer

Coesfeld (ots)

In Lüdinghausen ist es am 07.09.2025, gegen 01.04 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen Rollerfahrer aus Lüdinghausen und einem 44-jährigen Autofahrer aus Nordkirchen gekommen. Der Autofahrer setzte auf der L835 in Lüdinghausen zum Überholvorgang an und übersah dabei den linksabbiegenden (Einmündung Ermen) Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Rollerfahrer verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

