Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Valve

Trunkenheitsfahrt gestoppt

Coesfeld (ots)

Polizisten hielten am 07.09.2025, gegen 01.20 Uhr, eine 42-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen auf der Straße Valve in Lüdinghausen an und kontrollierten sie. Zuvor hatte ein aufmerksamer Zeuge die Autofahrerin wegen Schlangenlinien bei der Leitstelle der Polizei gemeldet. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum der Lüdinghauserin. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von ca. 1,7 Promille. Ihr wurde auf der Polizeiwache in Lüdinghausen eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell