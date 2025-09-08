PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Nordkirchen, An der Post
Unfallflucht - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In Nordkirchen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, am 05.09.2025, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr, den grauen Ford einer 31-jährigen Nordkirchenerin und flüchtete. Das Auto parkte zur Unfallzeit auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes auf der Straße "An der Post".

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

