POL-COE: Nordkirchen, An der Post
Unfallflucht - Zeugen gesucht
Coesfeld (ots)
In Nordkirchen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, am 05.09.2025, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr, den grauen Ford einer 31-jährigen Nordkirchenerin und flüchtete. Das Auto parkte zur Unfallzeit auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes auf der Straße "An der Post".
Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.
