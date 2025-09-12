Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatzfahrzeug verunfallt auf dem Weg zum Einsatzort

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (CJ) - Am 12.09.2025 wurde ein Einsatzfahrzeug der Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Rheda-Wiedenbrück entsandt. Die eingesetzten Polizeibeamten der Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück befuhren daraufhin mit eingeschaltetem Blaulicht die Straße Marburg in Richtung Aurea. Gegen 14:21 Uhr kam das Einsatzfahrzeug Mercedes Vito in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Das Einsatzfahrzeug drehte sich um ca. 180 Grad um die Hochachse und stieß mit dem Heck voran auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden VW Transporter zusammen. Der 26 Jahre alte Fahrer des VW aus Bad Salzuflen sowie der 28-jährige Polizeibeamte und die 26-jährige Polizeibeamtin im Einsatzfahrzeug wurde durch den Aufprall verletzt. Sie wurden nach erster Versorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser in Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück gebracht. Die Unfallaufnahme und die Spurensicherung vor Ort wurde durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidium Bielefeld und des dort eingerichteten Unfallaufnahmeteams der Polizei Bielefeld durchgeführt. Auch die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch das Polizeipräsidium Bielefeld geführt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und die umfangreiche Reinigung der Straße wurde die Unfallstelle für etwa 6 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde über eine Umleitungsstrecke abgeleitet. Zeugen, die möglicherweise den Unfallhergang beobachtet haben könnten, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

