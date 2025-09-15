Polizei Gütersloh

POL-GT: Am Foddenbach - Polizei sucht Unfallzeugen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Auf der Fahrradstraße Am Foddenbach ereignete sich bereits Anfang September (05.09., 08.20 Uhr) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrenden. Die Fahrradstraße verbindet die Straße Schnatweg und Butterweg. Ein 25-jähriger Mann aus Steinhagen befuhr an dem Freitagmorgen mit einem Fahrrad die Straße in Richtung Schnatweg. In einer uneinsehbaren Linkskurve kam dem Radfahrer ein bislang unbekannter Mann auf einem grün-weißen Liegefahrrad entgegen. Als der 25-Jährige auswich, verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, kam zu Sturz und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrer des Liegefahrrads hielt ebenfalls an, kümmerte sich zunächst um den Gestürzten und setzte seine Fahrt dann fort.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder hat Hinweise auf den unbekannten Fahrer des grün-weißen Liegenfahrrads? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

