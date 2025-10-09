PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 86-jährigem Vermissten aus Güstrow

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots)

Seit den Abendstunden des 08.10.2025 sucht die Polizei nach einem 86-jährigen Vermissten aus Güstrow. Der Vermisste wurde zuletzt um etwa 21:40 Uhr in dessen Pflegeeinrichtung in der Weinbergstraße gesehen. Trotz der bereits umfangreichen Suchmaßnahmen, auch unter Einbindung eines Spezialhundes sowie der Drohnenstaffel der Freiwilligen Feuerwehr, ist der Gesuchte weiter unbekannten Aufenthaltes.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - 186 cm groß
   - graues Haar
   - trägt eine Brille und
   - ist mit einer schwarzen Sport-/Jogginghose und einem grauen 
     Pullover bekleidet

Ein Foto des Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=214863&processor=processor.sa.pressemitteilung

Personen, die den Gesuchten seit dem oben genannten Zeitpunkt gesehen haben oder Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen kann, werden gebeten, sich bei der Polizei Güstrow unter der Telefonnummer 03843-2660 oder auch bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

