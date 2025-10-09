PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisste 16-Jährige in Schwerin wohlbehalten zurück - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Schwerin (ots)

Die seit dem 07.10.2025 gegen 19:00 Uhr aus einer Wohngruppe in der 
Schweriner Schelfstadt abgängige 16-Jährige ist wohlbehalten an 
dieser zurückgekehrt.
Siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/rrubu

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der 
Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um 
Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen 
Daten.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

