POL-HRO: Vermisste 16-Jährige in Schwerin wohlbehalten zurück - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung
Schwerin (ots)
Die seit dem 07.10.2025 gegen 19:00 Uhr aus einer Wohngruppe in der Schweriner Schelfstadt abgängige 16-Jährige ist wohlbehalten an dieser zurückgekehrt. Siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/rrubu Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst
