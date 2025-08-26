PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Kellerräume

Soest (ots)

Ein oder mehrere Täter brachen in der Zeit zwischen dem 24. August, 21 Uhr und dem 25. August, 6 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus im Groß-Strehlitzer Weg ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Kellerräume aufgebrochen und mindestens ein Laptop entwendet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

