Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeieinsatz an der LWL-Klinik

Warstein (ots)

Im Bereich der LWL-Klinik in Warstein findet momentan ein Polizeieinsatz statt. Ein Patient befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Lage ist unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr für andere Personen innerhalb und außerhalb der Einrichtung.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

