POL-SO: Polizeieinsatz an der LWL-Klinik
Warstein (ots)
Im Bereich der LWL-Klinik in Warstein findet momentan ein Polizeieinsatz statt. Ein Patient befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Lage ist unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr für andere Personen innerhalb und außerhalb der Einrichtung.
