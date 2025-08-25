POL-SO: Schmierereien auf Wahlplakaten, Containern und mehr
Welver (ots)
In Welver-Borgeln gab es in der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 8:30 Uhr, mehrere Fälle von Sachbeschädigungen. Im Bereich der Bördestraße wurde ein Wahlplakat zerstört. Mehrere weitere Wahlplakate wurden mit weißer Farbe beschmiert - größtenteils mit den Aufschriften "AfD" oder "Alice Weidel". Auch ein Stromkasten, ein Altglascontainer, ein Altkleidercontainer, ein Bushaltestellen-Haus und ein Briefkasten wurden beschmiert.
Hinweise auf den oder die Verursacher liegen bislang nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.
