POL-SO: Einbrecher durchwühlt Kellerräume in Mehrfamilienhaus

Soest (ots)

Am Samstag gegen 11 Uhr wurde in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Fechtenkamp" in Soest eingebrochen. Insgesamt wurden vier Räume durchsucht. Der unbekannte Täter brach drei Türen gewaltsam auf, die vierte war nach bisherigen Erkenntnissen unverschlossen. Aus einem Kellerraum wurde eine Kiste mit Dekorationsartikeln entwendet. Ob der Täter weitere Beute machte, ist Bestandteil der Ermittlungen. Eine Zeugin beschrieb den Mann folgendermaßen:

- deutsches Erscheinungsbild - 40 bis 50 Jahre alt - dünne Statur - dünnes Gesicht - schlechte Zähne - grau-rote Kappe - Jeans - graue Jacke

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

