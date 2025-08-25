Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Imbiss

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, wurde in einen Imbiss an der Erwitter Straße in Lippstadt eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter über ein gewaltsam geöffnetes Toilettenfenster Zugang zum Gebäude. Aus der Kasse wurde das Münzgeld in bislang ungeklärter Höhe entwendet. Zudem wurde eine unbekannte Menge Wassereis aus einer Kühltruhe gestohlen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

