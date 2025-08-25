Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannte setzen zwei Fahrzeuge in Brand

Warstein (ots)

Am Freitagabend wurden der Polizei zwei Fahrzeugbrände in Warstein gemeldet. Den ersten Brand meldeten zwei Zeugen kurz vor 22 Uhr. An einem Audi A3, der an der Hauptstraße in Höhe von Hausnummer 52 abgestellt war, brannte der rechte Hinterreifen. Das Feuer war mutmaßlich mit einem mehrfach gefalteten Stück Pappe gelegt worden und griff dann auf den Reifen über. Die alarmierten Polizeibeamten löschten den Brand mit einem Feuerlöscher, die kurz darauf eintreffende Feuerwehr kühlte die Brandstelle mit Löschwasser herunter.

Wenige Minuten später wurde der Polizei während der Befragung der Zeugen ein weiterer Brand in der Schulstraße gemeldet. Auf dem Parkplatz des Technischen Rathauses stand die Front eines Dacia Dokker in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der beiden Brandorte kann ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf den oder die Täter liegen in beiden Fällen nicht vor. Daher sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den Bränden machen können oder verdächtige Beobachtungen an den jeweiligen Brandorten gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Warstein unter der Telefonnummer 02902/91000 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

