PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannte setzen zwei Fahrzeuge in Brand

Warstein (ots)

Am Freitagabend wurden der Polizei zwei Fahrzeugbrände in Warstein gemeldet. Den ersten Brand meldeten zwei Zeugen kurz vor 22 Uhr. An einem Audi A3, der an der Hauptstraße in Höhe von Hausnummer 52 abgestellt war, brannte der rechte Hinterreifen. Das Feuer war mutmaßlich mit einem mehrfach gefalteten Stück Pappe gelegt worden und griff dann auf den Reifen über. Die alarmierten Polizeibeamten löschten den Brand mit einem Feuerlöscher, die kurz darauf eintreffende Feuerwehr kühlte die Brandstelle mit Löschwasser herunter.

Wenige Minuten später wurde der Polizei während der Befragung der Zeugen ein weiterer Brand in der Schulstraße gemeldet. Auf dem Parkplatz des Technischen Rathauses stand die Front eines Dacia Dokker in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der beiden Brandorte kann ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf den oder die Täter liegen in beiden Fällen nicht vor. Daher sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den Bränden machen können oder verdächtige Beobachtungen an den jeweiligen Brandorten gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Warstein unter der Telefonnummer 02902/91000 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 07:38

    POL-SO: Kleinkraftrad gegen Bushaltestelle

    Wickede-Wiehagen (ots) - In der Nacht von Freitag, 22.08.2025, auf Samstag, 23.08.2025, musste gegen 02:20 Uhr der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads aus Wickede beim Befahren der Wickeder Straße einem auf der Fahrbahn befindlichen Reh ausweichen. Dabei geriet er zunächst auf den Schotter des Seitenstreifens und kollidierte dann mit der verglasten Bushaltestelle "Im Meinerke". Hierbei hatte der Jugendliche Glück ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 11:21

    POL-SO: Schulstart - aber sicher! Tipps für Eltern und Schüler

    Kreis Soest (ots) - Am Mittwoch, 27. August, beginnt das neue Schuljahr 2025/2026 im Kreis Soest. Einen Tag später haben auch zahlreiche I-Dötzchen ihren ersten Schultag. Damit der Schulweg sicher gelingt, hat die Polizei Tipps für Schülerinnen und Schüler sowie für Eltern zusammengestellt. Tipps für den sicheren Schulweg Wenn Kinder zu Fuß zur Schule gehen sollen, gilt für die Eltern die Devise: üben, üben, ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 07:47

    POL-SO: Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

    Bad Sassendorf (ots) - Ein 60-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Bad Sassendorf schwer verletzt. Der Mann aus Ense befuhr gegen 19 Uhr den Kiepenkerl-Weg in Richtung Osten. Zeitgleich war ein 36-jähriger Mann aus Soest mit seinem BMW auf dem Rüthener Weg in Richtung Süden unterwegs. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der Radfahrer schwere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren