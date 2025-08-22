PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Bad Sassendorf (ots)

Ein 60-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Bad Sassendorf schwer verletzt. Der Mann aus Ense befuhr gegen 19 Uhr den Kiepenkerl-Weg in Richtung Osten. Zeitgleich war ein 36-jähriger Mann aus Soest mit seinem BMW auf dem Rüthener Weg in Richtung Süden unterwegs. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß.

Dabei erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Enser in ein Krankenhaus.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 07:42

    POL-SO: Einbruch in Kiosk

    Werl (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 20. August, 22 Uhr und dem 21. August, 21 Uhr, in einen Kiosk in der Bahnhofstraße ein. Die Unbekannten öffneten zunächst gewaltsam ein Oberlicht um in den Verkaufsraum des Kiosks zu gelangen. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde eine Kasse beschädigt und mehrere Spirituosen entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 07:31

    POL-SO: Einbruch in Friseursalon

    Ense (ots) - In der Zeit zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8:30 Uhr, wurde in einen Friseursalon in der Straße "An der Windmühle" in Ense eingebrochen. Der oder die Täter brachen die Eingangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten des Salons. Aus einem Tresor, der zuvor aufgebrochen wurde, wurde ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 08:16

    POL-SO: Zwei Brände in der Innenstadt beschäftigen die Polizei

    Lippstadt (ots) - Gestern Abend, gegen 22:43 Uhr, eilten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand in der Lippstädter Innenstadt. In einem Waldstück zwischen dem Konrad-Adenauer-Ring und dem Dusternweg geriet auf ungeklärte Art und Weise ein auf dem Boden liegender Baumstamm, sowie in der Nähe befindliche Wolldecken in Brand. Ein aufmerksamer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren