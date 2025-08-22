Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Bad Sassendorf (ots)

Ein 60-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Bad Sassendorf schwer verletzt. Der Mann aus Ense befuhr gegen 19 Uhr den Kiepenkerl-Weg in Richtung Osten. Zeitgleich war ein 36-jähriger Mann aus Soest mit seinem BMW auf dem Rüthener Weg in Richtung Süden unterwegs. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß.

Dabei erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Enser in ein Krankenhaus.

