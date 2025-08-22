Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Friseursalon

Ense (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8:30 Uhr, wurde in einen Friseursalon in der Straße "An der Windmühle" in Ense eingebrochen. Der oder die Täter brachen die Eingangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten des Salons. Aus einem Tresor, der zuvor aufgebrochen wurde, wurde ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

