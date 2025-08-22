POL-SO: Einbruch in Kiosk

Soest (ots) - Am gestrigen Mittwochabend wurden Beamte der Polizeiwache Soest gegen 19:25 Uhr zu einem Bekleidungsgeschäft in das Einkaufscenter am Bahnhof gerufen. Eine Mitarbeiterin des Geschäftes war auf zwei Männer aufmerksam geworden, die sich auffällig verhielten. Sie beobachtete, wie einer der beiden Männer zwei Rucksäcke aus einem Regal nahm und ein T-Shirt, welches er ebenfalls aus einem Regal entnahm, in einen der Rucksäcke hineinsteckte. Sein Begleiter ...

