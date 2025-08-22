POL-SO: Einbruch in Kiosk
Werl (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 20. August, 22 Uhr und dem 21. August, 21 Uhr, in einen Kiosk in der Bahnhofstraße ein. Die Unbekannten öffneten zunächst gewaltsam ein Oberlicht um in den Verkaufsraum des Kiosks zu gelangen. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde eine Kasse beschädigt und mehrere Spirituosen entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.
