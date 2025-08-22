PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Kiosk

Werl (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 20. August, 22 Uhr und dem 21. August, 21 Uhr, in einen Kiosk in der Bahnhofstraße ein. Die Unbekannten öffneten zunächst gewaltsam ein Oberlicht um in den Verkaufsraum des Kiosks zu gelangen. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde eine Kasse beschädigt und mehrere Spirituosen entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

