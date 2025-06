POL-MFR: (593) Exhibitionist vor Kindern aufgetreten - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - In der Nacht zu Samstag (07.06.2025) trat ein 38-Jähriger im Nürnberger Süden mehrfach in exhibitionistischer Art und Weise in Erscheinung. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen ihn in Gewahrsam. Gegen Mitternacht ging bei der Einsatzzentrale die Mitteilung über einen Mann ein, welcher sich in der Markgrafenstraße aufhalten und sichtbar an seinem Glied manipulieren solle. Beamte konnten ...

mehr