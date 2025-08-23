Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kleinkraftrad gegen Bushaltestelle

Wickede-Wiehagen (ots)

In der Nacht von Freitag, 22.08.2025, auf Samstag, 23.08.2025, musste gegen 02:20 Uhr der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads aus Wickede beim Befahren der Wickeder Straße einem auf der Fahrbahn befindlichen Reh ausweichen. Dabei geriet er zunächst auf den Schotter des Seitenstreifens und kollidierte dann mit der verglasten Bushaltestelle "Im Meinerke". Hierbei hatte der Jugendliche Glück im Unglück, denn er wurde nur leicht verletzt. Die Bushaltestelle sowie sein Kleinkraftrad wurden stark beschädigt. (MJ)

