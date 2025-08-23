PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kleinkraftrad gegen Bushaltestelle

Wickede-Wiehagen (ots)

In der Nacht von Freitag, 22.08.2025, auf Samstag, 23.08.2025, musste gegen 02:20 Uhr der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads aus Wickede beim Befahren der Wickeder Straße einem auf der Fahrbahn befindlichen Reh ausweichen. Dabei geriet er zunächst auf den Schotter des Seitenstreifens und kollidierte dann mit der verglasten Bushaltestelle "Im Meinerke". Hierbei hatte der Jugendliche Glück im Unglück, denn er wurde nur leicht verletzt. Die Bushaltestelle sowie sein Kleinkraftrad wurden stark beschädigt. (MJ)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 11:21

    POL-SO: Schulstart - aber sicher! Tipps für Eltern und Schüler

    Kreis Soest (ots) - Am Mittwoch, 27. August, beginnt das neue Schuljahr 2025/2026 im Kreis Soest. Einen Tag später haben auch zahlreiche I-Dötzchen ihren ersten Schultag. Damit der Schulweg sicher gelingt, hat die Polizei Tipps für Schülerinnen und Schüler sowie für Eltern zusammengestellt. Tipps für den sicheren Schulweg Wenn Kinder zu Fuß zur Schule gehen sollen, gilt für die Eltern die Devise: üben, üben, ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 07:47

    POL-SO: Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

    Bad Sassendorf (ots) - Ein 60-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Bad Sassendorf schwer verletzt. Der Mann aus Ense befuhr gegen 19 Uhr den Kiepenkerl-Weg in Richtung Osten. Zeitgleich war ein 36-jähriger Mann aus Soest mit seinem BMW auf dem Rüthener Weg in Richtung Süden unterwegs. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der Radfahrer schwere ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 07:42

    POL-SO: Einbruch in Kiosk

    Werl (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 20. August, 22 Uhr und dem 21. August, 21 Uhr, in einen Kiosk in der Bahnhofstraße ein. Die Unbekannten öffneten zunächst gewaltsam ein Oberlicht um in den Verkaufsraum des Kiosks zu gelangen. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde eine Kasse beschädigt und mehrere Spirituosen entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren