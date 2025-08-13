PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Altenkirchen (ots)

Am Dienstag, 12.08.2025, kam es zwischen 15.20 Uhr und 15.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in Altenkirchen, Kölner Straße, zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen abgestellten Pkw Ford Focus im hinteren linken Bereich. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 07:55

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Roth (ots) - Am Dienstag, 12.08.2025, gegen 22.00 Uhr, ereignete sich in Roth ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße 62, aus Richtung Wissen kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. In einer Rechtskurve geriet er nach links von der Fahrbahn ab und kam zu Sturz. Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 07:28

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Briefkasten

    Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Montag, 11.08.2025, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 12.08.2025, 09.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Altenkirchen zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen traten unbekannte Täter gegen einen Doppelbriefkasten. Hierdurch entstand Sachschaden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 16:24

    POL-PDNR: Brand eines Mähdreschers in Ingelbach

    Ingelbach (ots) - Am 12.08.2025 gegen 14:42 Uhr wurde der Polizei in Altenkirchen mitgeteilt, dass es auf einem Feld zwischen den Ortslagen Ingelbach und Kroppach zum Brand eines Mähdreschers gekommen ist. Vor Ort kam es zusätzlich zu einem Flächenbrand von schätzungsweise 150 Quadratmeter. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld und Hachenburg mit circa 50 Einsatzkräften. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren