Ingelbach (ots) - Am 12.08.2025 gegen 14:42 Uhr wurde der Polizei in Altenkirchen mitgeteilt, dass es auf einem Feld zwischen den Ortslagen Ingelbach und Kroppach zum Brand eines Mähdreschers gekommen ist. Vor Ort kam es zusätzlich zu einem Flächenbrand von schätzungsweise 150 Quadratmeter. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld und Hachenburg mit circa 50 Einsatzkräften. ...

