Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Koblenz (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 19.02.2025 gegen 16 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 9 in Fahrtrichtung Boppard an der Abfahrt zur Südbrücke. Die zwei Unfallbeteiligten fuhren mit ihren Autos parallel nebeneinander, als der noch unbekannte Beschuldigte ohne vorherige Ankündigung mit seinem Fahrzeug von der linken auf die mittlere Spur zog. Als der 42-jährige Fahrer nach rechts ausweichen wollte, sah er, dass dort ebenfalls ein Pkw fuhr und lenke wieder nach links. Dort kollidierte er mit dem Bordstein und einem Leitpfosten.

Es entstand Sachschaden am linken Vorderreifen, sowie am Außenspiegel und der Frontstoßstange. Der unbekannte Fahrer entfernte sich indes von der Unfallstelle. Es soll sich bei dem Auto um einen dunkelgrünen Audi A4, älteres Baujahr, handeln. Der Beschuldigte wird als männlich, etwa Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alt beschrieben.

Zeugenhinweise nimmt die PI Koblenz 1 entgegen: 0261 92156 300; pikoblenz1@polizei.rlp.de.

