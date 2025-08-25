Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: E-Scooter-Fahrerin fährt Kind an und flüchtet

Werl (ots)

Ein vierjähriger Junge wurde am späten Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Werl verletzt. Die Verursacherin flüchtete vom Unfallort.

Das Kind ging gegen 17.15 Uhr mit seiner Mutter über den Gehweg der Walburgisstraße, als plötzlich eine unbekannte Frau auf einem E-Scooter aus der Fußgängerzone fuhr und den Jungen streifte. Der Vierjährige stürzte dadurch zu Boden und verletzte sich leicht.

Die Frau fuhr daraufhin weiter in Richtung Hammer Straße. Die Mutter des Jungen beschrieb sie folgendermaßen:

- südländisches Aussehen - dunkle, schulterlange Haare - bekleidet mit dunkelblauem Kapuzenpullover, schwarzer Jeans und schwarzen Nike-Sneakern

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizeiwache in Werl zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell