Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 13.05.2025

Goslar (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Unbekannte in eine Bäckereifiliale im Stadtteil Georgenberg einzubrechen.

Der oder die Tatverdächtigen versuchten an verschiedenen Stellen in das Gebäude in der Feldstraße Ecke Krugwiese einzudringen, was jedoch offensichtlich misslang. Der dabei verursachte Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

In Clausthal-Zellerfeld geriet in der Nacht von Montag auf Dienstag aus bislang unbekannter Ursache ein Gebäude in Brand.

Gegen 00.20 Uhr war das Feuer in der Graupenstraße durch aufmerksame Passanten gemeldet und anschließend durch die Feuerwehr schnell gelöscht worden. Das brandbetroffene Nebengebäude eines Studentenwohnheims wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Ursache des Feuers ein. Hinweise oder Beobachtungen, die mit der Brandentstehung in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339 oder die Polizei Oberharz unter (05323) 95310 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell