POL-GS: Polizeistation Braunlage: Krad Unfall mit einer schwer verletzten Person

Am Montag, dem 12.05.2025 befahren zwei Kräder hintereinander die Bundesstraße 4 aus Rtg. Rothesütte kommend, in Richtung Hohegeiß. In einer Linkskurve vor der OL Hohegeiß kommt der erste Krad Fahrer, ein 24jähriger aus Sassenburg, mit seinem Krad BMW aufgrund vermutlich unangepasster Geschwindigkeit ins rutschen und kommt hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fällt, bleibt dabei aber unverletzt. Der hinter ihm fahrende 19jährige aus Braunschweig ist hierdurch so erschrocken, dass er mit seinem Krad Yamaha ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn rutscht und dabei zu Fall kommt. Er verletzt sich hierbei schwer und muss einem Krankenhaus zugeführt werden. An beiden Krädern entsteht ein Sachschaden jeweils in Höhe von ca. 5000 Euro.

